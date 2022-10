HSBC, utile in calo nel terzo trimestre. Pesa impairment per cessione in Francia

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha registratoin calo del 3% a 11,6 miliardi di dollari nel, riflettendo una svalutazione sulla cessione pianificata delle operazioni bancarie al dettaglio in Francia, così come gli impatti negativi della conversione di valuta estera di 1 miliardo di dollari. Tuttavia, il margine di interesse è aumentato in tutte le aree a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Lesono aumentate del 28% a 14,3 miliardi di dollari.L'è diminuito di 1,7 miliardi di dollari a 2,6 miliardi di dollari e l'è sceso di 2,3 miliardi di dollari a 3,1 miliardi di dollari. Il risultato include una svalutazione di 2,4 miliardi di dollari a seguito della riclassificazione delle operazioni bancarie al dettaglio in Francia destinate alla vendita, nonché un addebito netto per perdite attese su crediti e altri oneri di svalutazione del credito, rispetto a un rilascio netto nel 3trim21. L'è aumentato di 1 miliardo di dollari a 6,5 miliardi di dollari."Abbiamonel terzo trimestre e ottenuto una buona serie di risultati - ha commentato- La nostra strategia ha prodotto una buona crescita organica in tutte e tre le attività globali e il margine di interesse è aumentato grazie all'aumento dei tassi di interesse"."Abbiamo mantenuto una stretta presa sui costi, nonostante le pressioni inflazionistiche, e restiamo- ha aggiunto - Siamo concentrati sull'esecuzione dei nostri piani e sul raggiungimento del nostro obiettivo di rendimento di almeno il 12% dal 2023 in poi e, di conseguenza, su distribuzioni più elevate ai nostri azionisti".