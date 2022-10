Mercati europei in stand-by. Focus su trimestrali e BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anchein Europa, e scambia sulla linea di parità, nel giorno del discorso alla Camera di Giorgia Meloni . Il neo Presidente del Consiglio ha affermato che. Le misure nazionali per famiglie e imprese costituiranno "un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse reperibili, e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio".Gli investitori continuano a valutare lein uscita, sia in Europa che negli Stati Uniti, e attendono la, da cui dovrebbe arrivare un rialzo dei tassi di 75 punti base.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,986. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,4 dollari per barile. Si muove sulla parità ilsulla piazza di Amsterdam, dopo il netto calo di ieri.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,56% a quota +221 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,46%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,74%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.945 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 23.853 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%); sulla stessa linea, positivo il(+0,8%).di Piazza Affari, su di giri(+3,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,78%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,74%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,29%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,00%.di Milano,(+3,67%),(+3,59%),(+3,23%) e(+2,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 42,9%)10:00: Indice IFO (atteso 83,3 punti; preced. 84,4 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106,5 punti; preced. 108 punti).