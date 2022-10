Milano e le borse europee in rialzo con trimestrali e indice IFO

SAP

(Teleborsa) -, sostenute daiannunciati da alcune blue chips come. Migliore del previsto anche, che contribuisce a sostenere il sentiment.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.646,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%.Lomigliora, toccando i +220 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,46%.poco mosso, che mostra un +0,09%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.949 punti.Leggermente positivo il(+0,66%); come pure, in frazionale progresso il(+0,59%).di Milano, troviamo(+1,97%),(+1,62%),(+1,48%) e(+1,14%).La peggiore al momento è, con un calo dello 0,54%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Tra i(+2,62%),(+2,31%),(+2,27%) e(+2,25%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -4,32%.Seduta negativa per, che scende del 2,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.