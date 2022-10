Previdenza, Calì (commercialisti): salvaguardare autonomia gestionale ed equilibrio finanziario delle Casse

(Teleborsa) - “Salvaguardare l’e l’equilibrio finanziario delleè una necessità, soprattutto in virtù del particolare periodo storico che sta attraversando l’Italia, caratterizzato da una forte crisi economica e sociale. Le Casse svolgono un’attività assistenziale imprescindibile, basti pensare all’incremento delle prestazioni erogate dalla Cassa Dottori Commercialisti nel biennio caratterizzato dalla pandemia (2020-21): più 42,5 per cento rispetto al biennio precedente, passando da 15,3 a 21,8 milioni annui. È incrementata anche la riserva patrimoniale per fini assistenziali dell’ente, addirittura del 66,3 per cento, da 47,5 del 2019 a 79 milioni alla fine del 2021”. Lo ha affermato, presidente dell'di, aprendo il convegno “”, organizzato dall’Odcec romano in collaborazione con Cassa Dottori Commercialisti.“Un patrimonio - ha commentato, presidente di Cassa Dottori Commercialisti - che, nonostante le difficoltà attuali dei mercati finanziari, si mantiene in salute grazie non solo ai contributi che tutti noi versiamo, ma anche come risultato di una gestione oculata e responsabile delle risorse che devono garantireper tutti gli iscritti. Proprio per questo - prosegue Distilli - l’auspicio è che il nuovo governo si dimostri sensibile rispetto ad alcune questioni che da tempo vengono poste all'attenzione, come ladel 26% dei rendimenti finanziari, come fossimo investitori speculativi, e come il raddoppio del contributo integrativo del 4% a carico dei colleghi che operano attraverso le Società tra professionisti (Stp), dal momento che come dimostrano i dati i redditi di chi lavora in modo aggregato sono notevolmente più elevati rispetto a chi lavora individualmente”.