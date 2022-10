Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il Consiglio UE dell'Energia che ha fattoe ufficializzato l'intenzione di "indire il quarto Consiglio straordinario il prossimo 24 novembre per adottare questo pacchetto" di misure, ha detto la commissaria UE all'Energia Kadri Simson.sulla piazza di Amsterdam, con l'UE che intende sviluppare un indice complementare al TTF entro il 31 marzo, per riflettere meglio la nuova realtà dei mercati del gas.Piazza Affari sale insieme agli altri Eurolistini, non influenzata dal discorso alla Camera della neo premier . Dalla sue parole, se non l'impegno ad affrontare in primis la crisi energetica.Rimane indietro Londra, nel giorno in cuicome terzo primo ministro britannico in due mesi. "Mi rendo perfettamente conto di quanto sia difficile la situazione", ha affermato in una dichiarazione davanti a a Downing Street, aggiungendo di essere consapevole del lavoro da fare "per, dopo tutto quello che è successo.Gli investitori continuano a valutare lein uscita, sia in Europa che negli Stati Uniti, e attendono la riunione di giovedì della, da cui dovrebbe arrivare un rialzo dei tassi di 75 punti base.Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,01%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,75%), raggiunge 85,21 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,69% a quota +221 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,37%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,94%, resta vicino alla parità(-0,01%), e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,94%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,40%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 23.877 punti. In netto miglioramento il(+3,09%); sulla stessa linea, balza in alto il(+2,93%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,98 miliardi di euro, con un incremento del 20,19%, rispetto ai precedenti 1,65 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 6,30%.Su di giri(+6,15%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,85%.Effervescente, con un progresso del 4,49%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.di Milano,(+8,46%),(+7,02%),(+6,14%) e(+6,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,41%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.