Telco, Mediobanca: ricavi in crescita anche nel 2022, guidano le aziende asiatiche

(Teleborsa) - In un contesto geopolitico in peggioramento, nel primo semestre 2022 ildellesi è mostrato resiliente, con il giro d’affari aggregato dei principali gruppi mondiali in crescita del 3,6% (sul primo semestre 2021), trainato dalle(+10,7%). Bene anche i player delle(+1,5%) e dell’(+1,1%), dove però l’Europa è ancora al palo (+0,5%). È quanto è emerso dall’indagine annuale sui maggiori Gruppi mondiali e italiani nel settore delle telecomunicazioni realizzato dall'Area Studi diNel vecchio continente,domina la classifica con ricavi pari a €56,2mld (+1,5% sul primo semestre 2021), seguita da(€22,7mld; +1,8%),(€21,3mld; +2,1%),(€19,5mld; -4,2%),(€12mld; -0,5%),(€7,9mld; +6%) e(€7,6mld; 2,9%).Glisono complessivamente saliti del 7,1%, salvo diminuire dello 0,2% in Asia, con l’Emea a +4,8% (+2,9% in Europa) e con il maggiore incremento negli USA (+21,9%) dove sono principalmente destinati allo sviluppo del 5G; il Paese a stelle e strisce ha così superato nel terzo trimestre 2022 la Cina in termini di diffusione della nuova tecnologia (41,9% vs 38,4% delle connessioni), la cui penetrazione è ai massimi in Corea del Sud (56,4%). A fronte di una media mondiale pari all’11,2%, l’Europa si ferma all’8% nella penetrazione del; Germania (19,6%) e Regno Unito (17,4%) fungono da apripista, mentre l’Italia è attardata con l’8,7%, ma è piazzata meglio di Spagna (7,8%) e Francia (7,0%).Per quel che riguarda l'Italia, nel 2021(attività italiane) è prima per fatturato (€12,5 mld; -3,1% sul 2020) davanti a(€5,0 mld; -2,5%),(€4,5 mld; -7,9%) e(€2,4; +3,7%), conin 5° posizione (€0,8mld; +18,9%). Escludendo le start-up (Iliad e Open Fiber) e le più piccole PosteMobile, Eolo e Linkem, nel quinquennio 2017-2021 Fastweb è l’unica a crescere (+22,6%).In uno scenario di generale ridimensionamento dei margini, Wind Tre è l’operatore con l’ebit margin più elevato nel 2021 (10,7%), seguito da Fastweb (8,9%) e TIM (6,5%), la cui redditività si è quasi dimezzata rispetto al 2020 per effetto dell’incremento dei costi operativi conseguente l’avvio di nuovi business (calcio, cloud, ICT e digital companies). Fastweb segna il migliore risultato netto normalizzato in rapporto ai ricavi (7,2%).