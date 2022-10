Ucraina, Von der Leyen: l'Ue verserà 1,5 miliardi di euro al mese fino a quando sarà necessario

(Teleborsa) - L'Unione europea verserà all'Ucrainadi euro al mese, "fino a quando sarà necessario". L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente della Commissione Ue,, intervenendo a Berlino alla Conferenza di ricostruzione in corso nella capitale tedesca. "Sonoper il 2023", ha precisato."Siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini", ha aggiunto il cancelliere tedesco, aprendo la Conferenza. "Quella di oggi non è unadi donatori. Si tratta di qualcosa di più basilare, che riguarda le strutture e i meccanismi" di finanziamento della ricostruzione, ha spiegato. "Non possiamo dire quando questafinirà. Ma finirà. E proprio pesando all'esperienza fatta nella nostra storia, sappiamo che laè sempre possibile e che non è mai troppo presto per iniziare ad occuparsene", ha concluso Scholz."Questa visione dell'Ucraina come Paese europeo è molto importante. E sotto molti aspetti l'ha già meritato di farne parte. La gente vede cosa facciamo già per l'Europa. Noi rappresentiamo la", ha dichiarato nel suo intervento il presidente ucraino,. "Non lottiamo solo per la sicurezza dell'Ucraina e dei nostri vicini, ma anche per la sicurezza dell'Europa", ha aggiunto.Il presidente ucraino ha chiesto quindi alla Conferenza di Berlino di impegnarsi per la copertura deldeldell'anno prossimo che, a causa dell'invasione russa, ammonta a 38 miliardi di dollari. "Si tratta di una somma considerevole di denaro per l'Ucraina", ha dichiarato.