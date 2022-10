Aeroporto Heathrow: ritorno a domanda pre-pandemia sarà tra anni

(Teleborsa) - L', il più grande del Regno Unito, prevede che il numero totale di passeggeri per il 2022 sarà tra i 60 e i 62 milioni, circa il 25% in meno rispetto al 2019. "I venti contrari di una crisi economica globale, la guerra in Ucraina e l'impatto del COVID-19 significano che è, tranne nei periodi di punta", ha spiegato in una notaLo scalo. "Stiamo lavorando con le compagnie aeree per concordare un meccanismo altamente mirato che, se necessario, allinei domanda e offerta in un piccolo numero di giorni di punta prima di Natale", è stato spiegato.Lesono state di 0,4 miliardi di sterline nei, poiché il reddito regolamentato non è riuscito a coprire i costi, aggiungendosi ai 4 miliardi di sterline di perdite sottostanti nei due anni precedenti. La società che gestisce lo scalo non prevede dividendi quest'anno.