Banco Santander, trimestrale sopra le attese nonostante accantonamenti

Banco Santander

(Teleborsa) -ha registrato undi 2,42 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022, superiore ai 2,17 miliardi di euro dello stesso trimestre dell'anno scorso a ai 2,19 miliardi di euro attesi dagli analisti. Isono aumentati del 13% su base annua a 13,51 miliardi di euro, più dei 13,15 miliardi di euro previsti dal mercato. Laha raggiunto un nuovo massimo (1.130 miliardi di euro, +4%) grazie alla buona crescita della raccolta (+6%). Isono cresciuti del 7%, a 1,04 trilioni di euro, con mutui e prestiti al consumo in aumento del 7% e prestiti commerciali in aumento del 6%.Glisono aumentati del 24% su base annua a 2,76 miliardi di euro in un contesto macroeconomico incerto.Santander ha affermato di essere "" e prevede di migliorare il rapporto di efficienza 2021 e chiudere l'anno vicino al suo obiettivo nonostante le pressioni inflazionistiche. Il board rimane "impegnato nella politica di remunerazione" degli azionisti del 2022 a distribuire circa il 40% dell'utile sottostante, suddiviso approssimativamente in parti uguali in dividendi in contanti e riacquisti di azioni."Il gruppo ha realizzatocon ricavi in ??aumento e una redditività che è rimasta al di sopra dell'obiettivo RoTE del 13,6%, supportato dal nostro solido bilancio", ha commentatodel Banco Santander."Prevediamo che ilpoiché i mercati di Europa e Nord America si adatteranno a livelli di inflazione che non si registravano da decenni - ha aggiunto - Il nostro team ha una comprovata esperienza nell'affrontare con successo queste condizioni e siamo fiduciosi che la crescita dei ricavi compenserà le pressioni sull'inflazione dei costi e qualsiasi aumento del costo del rischio".