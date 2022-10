BASF mantiene guidance nonostante difficili condizioni economiche

BASF

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, ha registratopari a 21,9 miliardi di euro nel, in aumento del 12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'aumento delle vendite è stato principalmente determinato da prezzi molto più elevati in quasi tutti i segmenti. Inoltre, gli effetti valutari hanno avuto un impatto positivo in tutti i segmenti e la crescita delle vendite è stata favorita anche dagli effetti sul portafoglio.Rispetto al terzo trimestre del 2021, i proventi delle operazioni prima di ammortamenti e special item () sono diminuiti di 446 milioni di euro a 2,3 miliardi di euro.Nonostante "ildal terzo trimestre del 2022", le previsioni del Gruppo BASF per l'esercizio 2022 pubblicate nella Relazione finanziaria semestrale 2022 rimangono: vendite comprese tra 86 miliardi di euro e 89 miliardi di euro; EBIT ante special item compreso tra 6,8 miliardi di euro e 7,2 miliardi di euro; rendimento del capitale investito (ROCE) compreso tra 10,5% e 11,0%.