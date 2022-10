Caro energia, SACE e Iren a supporto delle PMI

(Teleborsa) -siglano un accordo per facilitareObiettivo dell’intesa - si legge -per negoziare laattraverso launa soluzione a mercato e interamente digitale, messa in campo da SACE BT - la società delspecializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione -Persocietà delhe opera nella commercializzazione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento e firmataria dell’intesa,di misure messe in campo per mitigare gli effetti della crisi energetica sui propri clienti e, in particolare, affianca quanto predisposto per i clienti retail con uno strumento a favore delle piccole e medie imprese. Lo strumento, ideato per agevolare la concessione dei piani di rateizzazione dei servizi energetici da maggio a dicembre 2022, consente alle aziende di offrire una garanzia di pagamento,Le PMI, dopo aver negoziato la rateizzazione di una o più fatture per i consumi di energia con il proprio fornitore, potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it, dove è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio 2021, restituisce in tempo reale una prima indicazionedella richiesta e sul costo della cauzione stessa SACE BT analizzerà la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di valutazione, emetterà in formato digitale la garanzia da presentare al fornitore di energia.“Questo accordo con Iren Mercato aggiunge un altro tassello importante all’impegno che noi del Gruppo SACE mettiamo in campo ogni giorno per rispondere alle esigenze reali dei clienti,ed un supporto concreto per fronteggiare il caro energia e assicurare continuità alle attività economiche e d’impresa”, dichiara, Direttore Generale di SACE BT. "Attraverso lo strumento Cauzione Energia PMI, già avviato con successo, SACE BT dimostra ancora una volta la volontà di porsi al fianco delle piccole e medie realtà, alle prese con un contesto particolarmente complesso, attraverso soluzioni facilmente accessibili e digitalizzate".“A fronte della complessa situazione attuale e del perdurare della crisi energetica, Iren ha predisposto un ampio ventaglio di iniziative per limitare l’impatto dei rialzi di energia e gas sulla propria client base, garantendo a 1,7 milioni di clienti a libero mercato un risparmio del 40% rispetto alle tariffe proposte dal mercato di maggior tutela nei primi 9 mesi del 2022”, dichiara, Amministratore Delegato di Iren Mercato, “Un impegno che proseguirà anche nei prossimi mesi e nell’ambito del quale l’accordo firmato con SACE BT