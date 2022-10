Digital Bros, assemblea approva bilancio e dividendo di 18 centesimi

Digital Bros

(Teleborsa) - L'di, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, ha(1° luglio 2021 - 30 giugno 2022). I ricavi lordi consolidati sono stati pari a 132.238 mila euro, in diminuzione del 12,3%, mentre il risultato netto è stato pari a 28.656 mila euro, rispetto ai 31.936 mila euro registrati al 30 giugno 2021.I soci hanno deliberato la distribuzione di un, pari ad un ammontare totale di circa 2.568 mila euro. Il dividendo avrà data di pagamento il 7 dicembre 2022, con data di stacco della cedola n. 12 in data 5 dicembre 2022, e record date in data 6 dicembre 2022. L’Assemblea ha inoltre deliberato di portare a utili a nuovo la differenza di 4.757 mila EuroVia libera alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, oltre che all'autorizzazione all'