Eventi e scadenze del 26 ottobre 2022

(Teleborsa) -Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaFestival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroRome Art Week - La settima edizione di RAW - Rome Art Week, la settimana dell'arte contemporanea avrà un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk ed eventi per sviluppare e sostiene la conoscenza e la diffusione dell'arte a più livelliLEASE 2022, il Salone del leasing - L'evento, al quale parteciperanno numerosi relatori, si svolge a Milano ed è incentrato sull'economia del futuro, l'orizzonte per le sfide del leasing, cambiamento e opportunità, investimento e crescitaBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaForum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio - Energia, transizione ecologica, trasformazione delle catene logistiche, intermodalità. Questi i temi portanti della settima edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto organizzato con Confcommercio, che si svolgerà a Roma, nella sede di Confcommercio08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre10:00 - ADM - Presentazione Libro Blu - La presentazione del Libro Blu dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli si svolge a Roma, a Piazza di Pietra. Il Libro Blu contiene la relazione annuale dell'Agenzia e illustra i risultati della sua attività gestionale e di vigilanzaIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q22 e 9M22. Pubblicazione risultati