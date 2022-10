Gas, UE prende tempo ma deciderà su price cap dinamico "in tempi brevi"

(Teleborsa) -su livelli ancora elevati rispetto al consueto e l'UE rinvia ancora un po' le decisioni sulla determinazione del, cioè la banda di oscillazione di prezzo ammessa per le negoziazioni con i fornitori della UE. Mafra le varie proposte pervenuteFrattanto, il prezzo del gas questa mattina è tornato sui 102,78 euro per mwh (+3%), dopo esser sceso ieri temporaneamente al di sotto della soglia dei 100 euro.Al termine dell', il neoeletto Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energeticaha spiegato che l'Italia e la maggioranza die Paesi UE hannoe per questo è stato convocato undell'energia per il prossimo il. "La nostra priorità resta l'emergenza prezzi per tutelare famiglie e imprese", ha sottolineato il Ministro.sono arrivate anche dalla UE. "Cercheremo di adottare il pacchetto al prossimo Consiglio straordinario", ha assicurato la, aggiungendo che sulla fissazione del price cap dinamico vi sono "visioni ancora diverse" in UE."Abbiamo datocomplementare al Ttf entro il 31 marzo", ha spiegato la responsabile all'energia, assicurando che il nuovo indice sarà pronto "in tempo per la nuova stagione di riempimento degli stoccaggi".Anche il Ministro dell'Industria della Repubblica Ceca,, che detiene la presidenza di turno, ha prospettato un, ricordando che le prossime date del consiglio saranno il 24 novembre ed il 19 dicembre. "Spero non dovremo rovinare la vigilia di Natale ai ministri", ha aggiunto.Nel corso della riunione tenutasi ieri, lasui costi e benefici dell'estensione alla UE del, adottato da Francia e Portogallo, dal quale emerge che ilutilizzato per la produzione di energia elettrica dal gas metterebbedi gas edanziché ridurre la dipendenza dal gas.