Giglio.com, ricavi in aumento del 39% nei primi nove mesi 2022

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha chiuso ildel 2022 conpari a 11,3 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e conpari a 12,9 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha registrato due terzi del GMV all'estero e continua dunque a far leva sul processo di internazionalizzazione del business.Il focus crescente sulle selezioni di prodotto high-end ed esclusive e decrescente sulle politiche di sconto, determina un +7% sulrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.I risultati del terzo trimestre portano i ricavi deia 33,5 milioni di euro e il GMV a 37,5 milioni di euro, rispettivamente +39% e +41% rispetto ai primi nove mesi del 2021"Nonostante le complessità dell'attuale contesto macroeconomico, abbiamo continuato a crescere in modo costante in tutti i mercati internazionali grazie ad oculati investimenti in brand awareness, tecnologia proprietaria e marketing automation - ha commentato l'- Tutto questo, unito alla solidità del modello di business, ci consente di registrare dei risultati che sovraperformano il mercato e di guardare fiduciosi all’obiettivo di confermare le nostre ambizioni di crescita".