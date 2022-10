L'impresa incontra l'arte: Elica alla Biennale di Venezia con la Fondazione Ermanno Casoli

(Teleborsa) - L'arte come strumento di crescita, formazione e cambiamento per facilitare la trasformazione culturale e la continua innovazione nel fare impresa. Questa la visione diche da tempo, attraverso la, porta gli artisti all'interno dell'azienda tramite iniziative e progetti volti a creare un contatto diretto con le sue persone. Fondata daappassionato d'arte, Elica, leader globale nel comparto delle cappe e dei piani aspiranti da cucina, utilizza l'arte contemporanea come strumento metodologico e didattico per stimolare innovazione e creatività all'interno dell'azienda.Si inserisce in questo quadro anche l'ultimaL'iniziativa, il cui nome in dialetto veneto è un'esclamazione di stupore, porterà i manager della multinazionale di Fabriano allaguidandoli in un affascinante tour tra le opere di artisti di tutto il mondo."L'artista e il manager hanno in comune molto più di quanto pensiamo: entrambi inventano ogni giorno il futuro – commenta–. Crediamo nella capacità dell'arte di contribuire a sviluppare il pensiero laterale, la curiosità, l'attitudine a rompere gli schemi esistenti e a rafforzare la sensibilità estetica, valori imprescindibili per chi, come noi, produce sistemi di aspirazione e cottura come i piani Nikola Tesla, che sono veri e propri complementi d'arredo e oggetti di design".Oltre alla Biennale, l'iniziativa condurrà i manager di Elica anche alla scoperta di luoghi simbolo della città. Uno di questi èla cui storia è strettamente legata a quella di Mariano Fortuny y Madrazo, imprenditore, artista e designer; esempio che richiama il. La casa, diventata oggi un museo, è ricchissima di arredi, preziosi volumi e collezioni d'arte.È prevista anche la visita allacon l'obiettivo di stimolare una riflessione sul ruolo di Venezia e su come la sua storia continua ad essere fonte di ispirazione per la contemporaneità."Viviamo un'epoca di mutamenti continui in cui i manager sono chiamati a trovare soluzioni rapide a problemi nuovi e complessi e l'arte contemporanea – racconta– allena ad uno stato mentale ed emotivo di sorpresa continua, per questo abbiamo promosso un'ulteriore attività formativa con la Fondazione Ermanno Casoli". In questo senso, – per Elica – l'arte contemporanea, calata nel mondo dell'impresa diventa strumento di formazione innescando processi di innovazione capaci di abbattere resistenze e fornire nuovi paradigmi di pensiero.