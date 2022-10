La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,07%, a 31.837 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 3.859 punti.Effervescente il(+2,1%); come pure, positivo l'(+1,49%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,53%),(+2,37%) e(+2,34%).Tra i(+4,22%),(+3,76%),(+3,23%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,01%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,75%),(+7,99%),(+7,71%) e(+7,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,55%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 590K unità; preced. 685K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -12,4%; preced. 28,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,38 Mln barili; preced. -1,73 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 214K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 5%; preced. -0,2%).