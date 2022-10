Airbus

(Teleborsa) - La nuova compagnia aerea saudita Ria punta super entrare nel mercato dell'aviazione civile e sarebbero in stato avanzato le trattative per l'acquisto all'incirca di 40 aeromobili.L'annuncio del relativo ordine, a cura del, potrebbe avvenire durante il Future Invesent Initiative in programma a Riyadh. Il valore dell'ordine è indicato in circa 12 miliardi di dollari a prezzi di listino.