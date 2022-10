Pesca, italiani amanti del prodotto locale e sostenibile ma poco informati

(Teleborsa) -e sono a favore della, ma si mostrano anche un po' preoccupati sullachiare ed attendibili sulla pesca. E' quanto emerge da una rrealizzata dall’, a cura del professor Roberto Baldassari, attraverso 1.550 interviste telefoniche e via web. I risultati sono stati presentati oggi al MoMeC - Montecitorio Meeting Centre a Roma.Dal rapporto emerge che gli iper il sovra-sfruttamento di alcune specie marine (29,6%) e la distruzione dell’ecosistema marino (22,9%), causati dall'inquinamento dovuto ai(33,8%), dalla(29,5%) e dalla(27,6%).Per questo gli italianie definiscono la salubrità del pesce in base alla provenienza (28,3%), alla conservazione (26,4%) ed al modo in cui si pesca (24,7%). Solo 3 italiani su 10 conoscono la stagionalità del prodotto ittico e quindi si affidano a chi è preposto alla vendita.Un grande limite è rappresentato daldegli italiani dichiara die solo il 14% afferma di ricevere comunicazioni sufficienti. Per il 50,3% occorrono maggiori informazioni nei supermercati e nei punti vendita e le fonti di informazioni più attendibili sono i siti istituzionali (94,8%) e le riviste di settore (89,1%)., Segretario Generale dell’UGL, ha sottolineato che il rapporto "rappresenta uno spaccato di unpo dei settori trainanti della nostra economia" e mette in luce che "i consumatori hanno bisogno di più informazioni e più garanzie e, soprattutto che il mondo della pesca ha bisogno di più aiuti". ed accende un faro importante su un comparto fondamentale per il Paese quale il mondo della pesca". "Il numero di pescherecci si sta riducendo perché pescare è un grandissimo sacrificio e la crisi energetica sta colpendo duramente i nostri pescatori minacciando l’intera filiera", prosegue il sindacalista, che auspica un intervento del governo con gli aiuti, la protezione del prodotto nazionale e la valorizzazione delle eccellenze.Secondo, Professore Università Roma Tre, "dalla ricerca emerge un'attenzione particolare degli italiani per la salvaguardia del pescato, per la professione della pesca e, contestualmente, la consapevolezza dell'importanza di una tutela adeguata dei fondali".Per, Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la ricerca "certifica come per gran parte degli italiani l’importanza di una pesca sostenibile e tutelata sia ricercata e rappresenti, nel consumo responsabile e di prossimità, una promozione costante verso corretti stili di vita".All'evento è intervenuto anche il senatore, ex Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha spiegato che "il Governo appena insediatosi ha scelto di ridare centralità al tema della sovranità alimentare indicando un indirizzo chiaro e specifico. La pesca italiana è una risorsa importante per l'economia del Paese e per il mondo del lavoro"."Il dato principale che balza agli occhi di tutti è il fatto che il consumatore non ha una conoscenza perfetta in merito alla certificazione della provenienza dei prodotti ittici. L'altro grande problema è che il consumo medio di pesce sia cresciuto. Vi è, dunque, una maggior richiesta della risorsa ittica che non riusciamo a soddisfare", sottolinea, Segretario Nazionale UGL Agroalimentare, aggiungendo "il pesce allevato in Italia ha una certificazione della qualità più elevata rispetto ad altri Paesi, un aspetto che occorre valorizzare"., Segretario Nazionale UGL Pesca, evidenzia che "esistono diversi nodi irrisolti che minano la sopravvivenza e lo sviluppo del settore ittico in Italia" e che occorre porre rimedio a tre problemi urgenti: il caro gasolio, l'invecchiamento delle flotte, la formazione dei lavoratori del mare.