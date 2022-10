Pesca, Mattei: "Necessario garantire la qualità e salubrità dei prodotti ittici"

(Teleborsa) -nel consumo deie quindi una maggioreacquistato. Lo ha sottolineato, Segretario Nazionale UGL Agroalimentare, in occasione della presentazione della ricerca "Gli italiani e il mondo della pesca tra sostenibilità, salubrità, informazione e disinformazione"."Quando si chiede al consumatore cosa si intenda per certificazione, ne emerge una visione confusa", prosegue Mattei, notando che il grande problema è che il"L'altro aspetto importante è che in Italia,- si è passati dal consumo di 20 kg pro-capite a circa il doppio - e questo maggior consumo implica che c'èed anche di dare unaal cittadino, nell'ottica anche diche non è certamente inesauribile"."Il pesce allevato in Italia - conclude Mattei - ha una certificazione dellarispetto ad altri Paesi,".