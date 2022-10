Relatech raddoppia il fatturato al 30 settembre 2022

Relatech

società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha registratopari a circa 38,4 milioni di euro al 30 settembre 2022, in crescita del 102% rispetto allo stesso periodo del 2021. I(a seguito dell'acquisizione di Venticento e IoT Catalyst) sono pari a 49,3 milioni di euro circa, in crescita del 119%. La quota disi attesta ad 13,6 milioni di euro circa, in crescita del 152%, ed è pari al 35% dei ricavi dalle vendite consolidati.La(calcolata come somma dell'indebitamento finanziario netto e delle passività per diritti d'uso) al 30 settembre 2022 evidenzia un valore netto pari a circa 3,2 milioni di euro, con unapari a 13,6 milioni di euro circa (rispetto al dato al 30 giugno 2022 pari a 1,3 milioni di euro circa)."Guardiamoai dati espressi nei primi nove mesi dell'anno - ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato - Il processo di consolidamento ha avuto una significativa accelerazione nel corso del 2022 e in questo trimestre ci siamo concentrati particolarmente nell'intensificare le sinergie in termini di offering con le società Venticento e IoT Catalyst, recentemente entrate a far parte del Gruppo Relatech".