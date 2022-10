Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano (-2,25%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 129.932,7 con una perdita di 3.000,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 686, dopo una partenza a 694.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,59%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.