Sostenibilità e innovazione: SACE ed ELITE – Gruppo Euronext per far crescere le imprese italiane

(Teleborsa) -, il gruppo assicurativo finanziario italiano specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese in Italia e sui mercati esteri, in collaborazione con, l’ecosistema del gruppo Euronext che aiuta le piccole e mediea crescere e accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha organizzato un ciclo didedicati alle imprese italiane per sensibilizzare e rafforzare le competenze aziendali in tema di sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio di supporto alle imprese italiane nel quale SACE, nell’ambito delle sue attività di, ed ELITE hanno firmato un accordo di collaborazione per un’offerta formativa tecnica e specialistica che metta a fattor comune le rispettive esperienze e competenze.Si parte oggi con “”, un nuovo format congiunto che prevede un ciclo di 4 sessioni formative gratuite e in modalità ibrida. Il percorso, dedicato a imprese di tutte le dimensioni accomunate da affinità settoriali, è finalizzato a rafforzare le competenze aziendali in tema di crescita sostenibile, digitale e innovativa, gestione del rischio aziendale e strategie di export e internazionalizzazione. L’evento di lancio, tenutosi oggi 26 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano nella sede della Borsa Italiana, sarà seguito da: il 10 novembre sul settore agroalimentare, il 23 novembre sulla green economy e il 15 dicembre sul settore moda e arredo. Per registrarsi cliccare qui.Al centro dell’evento di lancio aperto da, Head of SACE Education, e Giordano Sassaroli, Head of Product Development and Management ELITE, sono intervenuti analisti e manager del mondo istituzionale e imprenditoriale come il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Invitalia e Molteni con lo scopo di identificare le strategie che le imprese possono attuare per uno sviluppo sostenibile, digitale e innovativo nel nuovo scenario post pandemico, nonché di approfondire le opportunità di finanziamento offerte dal nostro PNRR e le soluzioni e strumenti SACE ed ELITE a supporto della crescita in Italia e all’estero.