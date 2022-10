Alleanza presenta l'Edufin Index: l'osservatorio su conoscenze e comportamenti degli italiani

(Teleborsa) -compagnia del Gruppo Generali focalizzata sulla protezione delle famiglie, con lae la collaborazione scientifica di, ha presentato oggi a Roma l', il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.L’Osservatoriofinanziarie e assicurative degli italianie quindi il "sapere" con il "fare", includendo per la prima volta i "nuovi italiani", cioè filippini, sudamericani e rumeni residenti da tempo nel nostro Paese."L’educazione finanziaria e assicurativa riveste elevata rilevanza sociale: per questo, chi fa assicurazione deve interpretare un ruolo centrale e complementare al sistema pubblico", ricorda, Ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, proseguendo "come Alleanza siamo impegnati da anni in questo ambito, con investimenti di risorse e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa"."Oggi proseguiamo il nostro impegno in questo ambito e presentiamo Edufin Index 2022, che mostra quanto l’educazione finanziaria e assicurativa possa essere una leva per promuovere equità sociale e benessere", sottolinea il manager.Dall’Osservatorio emerge in primis lae assicurativa degli italiani, poiché gli intervistati hanno raggiunto complessivamente un valore dipari aladdove la sufficienza sarebbe pari almeno a 60.L'Edufin Index si divide in due:che misura quanto gli italiani “sanno” e come si valutano (ad un livello disu 100), ed ilche misura come si comportano e cosa fanno quando decidono delle proprie finanze (ad un livello disu 100). Dal rapporto emerge anche che gli intervistati: si dimostrano interessati e si attivano per le proprie finanze e per definire come allocarle e quando ritengono di non possedere le giuste competenze preferiscono rivolgersi ai professionisti del settore (consulenti assicurativi e banche).Esistono poi categoriequali(con un livello di 48),(48),(51) e(52). Queste ultime dimostrano comunque un interesse elevato ad informarsi ed hanno la propensione ad affidarsi maggiormente a specialisti del settore. La(età inferiore ai 25 anni)su internet e app finanziarie(16% contro il 7%).Oltre alla ricognizione sulla popolazione italiana, per la prima volta l’Osservatorio analizza l’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa dei(cittadini filippini, sudamericani e rumeni residenti in Italia e intervistati in lingua madre), che rappresentano una quota dell'8,7% della popolazione: l’indicatore che misura il loroha raggiunto un livello pari ama livelli più elevati sono stati registrati tra coloro che hanno una buona padronanza della lingua italiana (65 su 100), un alto reddito (73 su 100) o vivono da molti anni nel nostro Paese (59 su 100).