Edison, ricavi 9 mesi salgono a 22,8 miliardi

Edison

(Teleborsa) - Il Gruppochiude i primi 9 mesi del 2022 con undi 265 milioni di euro, in contrazione rispetto all’utile di 435 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021 che includeva effetti positivi non ricorrenti.Il(EBIT) è stato di 495 milioni di euro da 296 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Il risultato - spiega la società nella nota dei conti - "risente principalmente di ammortamenti per 288 milioni di euro (268 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021)".Il EBITDA ) si è attestato a 938 milioni di euro, in crescita del 38,8% rispetto a 676 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. Isono pari a 22.842 milioni di euro e si confrontano con i 6.849 milioni di euro nello stesso periodo del 2021.al 30 settembre 2022 è pari a 954 milioni di euro da 104 milioni di euro al 31 dicembre 2021.Nell’attuale contesto di senario prezzi, che permane caratterizzato da un’elevata volatilità, e sulla base dell’attuale quadro regolatorio, la società "stima di chiudere il 2022 con un EBITDA in un intervallo compreso tra 1.100 e 1.200 milioni di euro a fronte di un EBITDA 2021 di 989 milioni di euro".