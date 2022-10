Efficienza e sostenibilità, Acea: nuova linea elettrica ad alta tensione a Roma sud

(Teleborsa) - Il Grupposocietà che gestisce le reti di distribuzione di energia elettrica a Roma, ha realizzato una nuova linea elettrica ad alta tensione a servizio delle aree diLa- spiega la nota -infatti i 24 sostegni sono stati realizzati con particolare attenzione per consentire la migliore integrazione e mimetizzazione dell’infrastruttura all’interno dell’ambiente circostante, tutelando la biodiversità.L’infrastruttura, che sostituisce i vecchi impianti del quadrante sud ovest della Capitale, potenzia la rete della zona, che passa da un livello di tensione di 60 KV a 150 KV. Con la messa in esercizio di questo elettrodotto verranno definitivamentele tre vecchie linee e smantellati 133 sostegni ad alta tensione e 31 chilometri di relativi conduttori aerei, un intervento che restituisce circa 700mila mq di terreno e paesaggio ai cittadini. La nuova importante opera garantisce al contempo una maggioreoperativa della rete e una riduzione stimata della produzione di CO2 di quasi 600mila kg l'anno.L’investimento complessivo per l’infrastruttura - conclude la nota -e la sua realizzazione fa parte del protocollo d’intesa per il riassetto della rete in AT e AAT nel territorio di Roma, sottoscritto da