Enel Cuote sostiene il progetto "CRI per il Sociale"

Enel

(Teleborsa) - E' stato presentato oggi a Roma il nuovo progettopresso la sede nazionale della(CRI) da, Presidente della CRI, e, Presidente di, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone più esposte alle conseguenze sanitarie e socio-economiche del periodo storico che stiamo vivendo e per sostenere le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, senza fissa dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà.L'iniziativa ha portato all’apertura dinelle regioni del Centro-Sud Italia e al, a Bari, Cagliari, Napoli, Palermo e Roma.L’iniziativa, realizzata dalla Croce Rossa Italiana con il sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, è parte integrante del programma "della CRI, un insieme di azioni volte a migliorare il benessere fisico e psicologico di chi ha più bisogno."Ringrazio Enel Cuore per il sostegno a questa iniziativa che ci consentirà di essere sempre presenti nei territori e pronti a sostenere le persone più colpite dagli effetti del Covid-192, ha affermato, Presidente della Croce Rossa Italiana, aggiungendo che "la pandemia ha ancora oggi gravi conseguenze nella vita di larghe fasce della popolazione e ha generato nuove forme di povertà davanti alle quali vogliamo farci trovare pronti"."La missione di Enel Cuore è essere al servizio delle comunità attraverso interventi concreti in grado di rispondere ai bisogni di chi vive in condizioni di fragilità e vulnerabilità", ha dichiarato, Presidente di Enel e di Enel Cuore, la onlus del Gruppo che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio. Interventi realizzati in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, articolati in quattro aree: cultura ed educazione di bambini e adolescenti, inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone con fragilità, percorsi di autonomia delle persone con disabilità, contrasto della povertà sociale e tutela della salute degli anziani.