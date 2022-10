Intesa Sanpaolo-Caritas: in 5 anni "Golden Links" ha distribuito 265mila beni ai poveri

Geox

(Teleborsa) -, quasi, stando all’ultimo Rapporto Caritas. E' in questo quadro che 5 anni fa è nato il progetto, l’iniziativa realizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Caritas Italiana, per promuovere la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie e persone in condizione di povertà: capi di abbigliamento, intimo, calzature, ma anche libri, vocabolari, prodotti per la sanificazione e da quest’anno giocattoli per i più piccoli.Questopromosso dalla Banca, ha coinvolto diverse aziende ed organizzazioni no- profit. I beni infatti sono stati donati dacome Calzedonia e Camomilla Italia, tra le prime a partecipare al progetto, e dal 2021 anche, GruppoEducation,e Solvay Chimica Italia. Ha partecipato anche Intesa Sanpaolo Smart Care.il progetto haattraverso hub territoriali per la raccolta, la lavorazione e la distribuzione locale, che hanno ridotto lo spostamento dei beni e l’impatto ambientale. I beni donati dalle aziende sono stati, in particolare donne e detenuti, per poi essere distribuiti in tutta Italia tramite 92 Empori solidali Caritas e 25 istituti penitenziari.All’evento di presentazione del bilancio quinquennale dell'iniziativa sono intervenuti, Responsabile Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo,, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università Intesa Sanpaolo,, Direttore Caritas Italiana,, Responsabile Network Italia della Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo,, Head of Sustainability Calzedonia Group,, Direttore Generale di Assogiocattoli,, Tributarista e coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la Riforma del Terzo settore,, Responsabile Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center,, CEO S-Nodi Learning Community, Docente Design for Social Impact Politecnico di Torino. L’incontro è stato condotto e moderato da, Caporedattore Economia Avvenire, Responsabile supplemento l'Economia Civile."In questo contesto, Golden Links rappresenta uno dei progetti di punta sviluppato attraverso azioni di sistema interne, con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, e azioni di sistema esterne in collaborazione con importanti imprese nostre clienti e Caritas Italiana", commenta, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università Intesa Sanpaolo, aggiungendo "i risultati raggiunti in questi anni dimostrano il successo del progetto e l’impegno profuso da tutta la rete a sostegno dell’iniziativa, anche grazie al coinvolgimento di partner strategici con cui continueremo ad affrontare le sfide contro le disuguaglianze e la povertà, potenziandone la scalabilità con la partecipazione di altre imprese"."Golden Links - ha sottolineato ancora - contribuisce fortemente al Programma di contrasto alla povertà che Intesa Sanpaolo ha confermato con il Piano d'Impresa 2022-2025, portando ad un obiettivo, raddoppiato rispetto allo scorso Piano, di 50 milioni gli interventi tra distribuzione di pasti, posti letto, farmaci, indumenti per le persone in situazione di fragilità"., Direttore di Caritas Italiana, afferma che questo progetto "va nella prospettiva di unire le forze in una logica di partenariati trasversali che perseguano il benessere collettivo, giustizia sociale, sviluppo sostenibile offrendo vere opportunità per tutti per contribuire alla ricostruzione di comunità territoriali consapevoli, solidali e capaci di speranza".