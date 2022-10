Intesa Sanpaolo, Roscio: "Valorizzare sistema garanzie pubbliche per sostenere transizione energetica"

(Teleborsa) - "La finanza è al centro del percorso di transizione sostenibile. Per consentire al sistema bancario di continuare a sostenere questo processo è, tuttavia, necessario valorizzare il sistema delle garanzie pubbliche". È quanto ha affermatoin occasione delsvoltosi oggi a Roma presso il Museo dell'Ara Pacis."Transizione energetica significa orientare gli investimenti delle piccole e medie imprese in energie rinnovabili in una logica di autoproduzione. Noi come banca proponiamo finanziamenti a breve e lungo termine, lo facciamo in collaborazione con Sace in una forma di garanzia dedicata che è Sace Green. Per incentivare questa transizione energetica abbiamo anche stanziato a disposizione delle PMI un plafond complessivo di 10 miliardi"."La collaborazione pubblico-privato è stata fondamentale nella fase della pandemia. Il sistema delle garanzie pubbliche è stato uno straordinario acceleratore delle risorse e della liquidità messe a disposizione delle imprese. Noi auspichiamo di poter continuare su questa strada e vediamo in questa collaborazione una rivisitazione, un ampliamento di tutto il meccanismo delle garanzie pubbliche per consentire al sistema bancario di sostenere con liquidità la realtà economica in questo momento di crisi".