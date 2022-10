Ital Communications lancia un nuovo hub sul Brand Journalism

(Teleborsa) -, un nuovo Hub dell'agenzia di comunicazionededicato all'impresa, con l’obiettivo di informare i lettori sulla mission e sui valori aziendali, raccontando, in chiave giornalistica, i fatti e gli avvenimenti legati al settore di riferimento dell’azienda."Ital Communications traduce in narrazione il valore e il potenziale delle aziende e delle loro attività, con tutti gli strumenti e le qualità del mondo dei media", spiega, founder di Ital Communications, sottolineando "puntiamo sul brand journalism offrendo soluzioni top value personalizzate e orientate alla crescita reputazionale, concentrati sull’obiettivo di allineare sviluppo e servizi con le esigenze attuali e future dei clienti".A coordinare il nuovo Hub sarà, giornalista esperto di strategie editoriali e brand journalism, che afferma "il brand journalism può essere uno strumento strategico per valorizzare il marchio, la mission e i valori che ruotano attorno a un'azienda".