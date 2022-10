MPS, via libera BCE a incorporazione Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi

Banca Monte dei Paschi

(Teleborsa) -, in data 25 ottobre, ha ottenuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea alladel in Banca MPS del(COG) che fornisce servizi informatici al Gruppo. Il perfezionamento dell’operazione è atteso a inizio dicembre.L'operazione, prevista dal Piano Industriale 2022-2026, è in linea con le tempistiche previste. La documentazione relativa al progetto di fusione per incorporazione del COG in BMPS ed al bilancio di BMPS e del COG al 31 dicembre 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico nelle consuete modalità di legge.