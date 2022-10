Plenitude porta l’installazione Feeling the Energy al Real Jardín Botánico di Madrid

(Teleborsa) - È stata presentato oggi aldil'installazione, progettata per, Societa` Benefit controllata da Eni, dallo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati, con Italo Rota. L'installazione ha già vinto la menzione interazione al FuoriSalone Award 2022, durante la Milano Design Week.L’opera – che ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Spagna – sarà aperta al pubblico gratuitamente fino al 13 novembre 2022. Laportera` i visitatori a scoprire come l'energia viene prodotta dal sole, dal vento o ad esempio, come nasce un suono, soffiando sugli elementi della living orchestra o giocando con uno xilofono. Inoltre, l'energia immagazzinata potra` alimentare iad acqua che nutriranno le piante circostanti. Il progetto utilizza 500 metri die l’interazione umana è resa possibile grazie alle proprietà antibatteriche del rame, fornito per realizzare l’installazione dal produttore internazionale KME.L'Ambasciatore d'Italia in Spagna,, ha dichiarato: "Si tratta di una iniziativa che richiama l'utilita` pubblica del design e l'importanza, anche sociale, dell'energia, su cui l'Ambasciata Italiana a Madrid sta lavorando. Per un'impresa italiana come Eni Plenitude, sempre piu` presente sul mercato spagnolo sul fronte delle energie rinnovabili, e` il miglior modo di presentare al pubblico locale i nuovi settori di suo interesse".L'Amministratore Delegato di Plenitude,, ha aggiunto: "La nostra presenza al Real Jardi´n Bota´nico e` per noi motivo di grande orgoglio, un'occasione di celebrazione nell'ambito della Semana de la Ciencia y la Innovacio´n de Madrid 2022 e un omaggio alla Spagna che ci ha accolti".Adv