Professioni, Michelino (Andoc): “Sostenere welfare e defiscalizzare rendite Casse”

(Teleborsa) - "Poter lavorare a iniziative di welfare che siano sempre più efficaci in termini di supporto ai propri iscritti: su questo puntano le Casse che hanno raggiunto il traguardo della sostenibilità di lungo periodo e devono essere messe in grado di offrire servizi sempre migliori ai loro iscritti". E quanto affermato da, presidente, in apertura del convegno "Il welfare dei professionisti, le Casse incontrano gli iscritti", organizzato da Cassa Dottori Commercialisti e Cassa Ragionieri, da Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (ANDOC) Accademia di Napoli in collaborazione con Associazione Commercialisti Flegrei (ACF), Unione Commercialisti e Consulenti del Lavoro dell’Isola d’Ischia (UCCLI) e il Gruppo 24 Ore."Al nuovo governo chiediamo di adottare subito provvedimenti che consentano di migliorare il welfare dei professionisti", ribadisce Michelino, tornando a sollecitare una defiscalizzazione delle rendite finanziarie e l'eliminazione della doppia tassazione sulla gestione immobiliare e mobiliare., presidente della, ha auspicato "che ci sia un trattamento e un regime che permetta alle nostre Casse di gestire la loro mission previdenziale nel pieno riconoscimento del ruolo sociale che svolgiamo nell’erogare assistenza e welfare per i liberi professionisti". Di qui la richiesta di riduzione della tassazione sugli investimenti che attualmente è assoggettata ad un'aliquota del 26% come un soggetto speculativo.Secondo, presidente della, "il discorso di insediamento del premier Giorgia Meloni ha già inquadrato bene alcune delle problematiche sottolineando l’attenzione che va data ai lavoratori autonomi e ai professionisti". Fra gli interventi prioritari cita l'eliminazione della doppia tassazione, la riduzione della burocrazia, il tema dell’equo compenso e la lotta all’abusivismo.Tra i promotori degli incontri delle Casse con i relativi iscritti,, presidente ACF, ed, presidente UCCLI, che spiegano "l'evento è un momento di confronto che abbiamo voluto con le casse di previdenza dopo aver raccolto sul territorio una serie di quesiti e problematiche che i colleghi hanno affrontato in questi anni, inerenti prestazioni professionali e problemi di salute".ùDi ricambio generazionale ha parlato, delegato Cassa Ragionieri Odcec Napoli, seicndi cui l'evento "ha il compito di intercettare i bisogni dei colleghi in particolare per ciò che riguarda l’assistenza a 360 gradi e gli scenari futuri che ci aspettano. C’è un problema generazionale di ricambio ed è sentita l’esigenza di curare la sostenibilità delle future pensioni in favore degli attuali iscritti".