Promotica, CdA approva fusione per incorporazione della controllata Mercati

Promotica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, hain Promotica (società incorporante)(società incorporanda).La fusione si colloca nell'ambito di un processo di, anche operativa. La decisione in ordine alla fusione sarà adottata dalle relative assemblee straordinarie delle società.Dal momento che la società incorporante detiene interamente il capitale sociale della società incorporata,delle azioni della incorporante con le quote della società incorporata e non sussistono le condizioni per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società.