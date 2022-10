Solid World Group, perfezionata incorporazione SolidEngineering

Solid World Group

(Teleborsa) -, leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell’additive manufacturing, annuncia il perfezionamento del progetto di fusione per incorporazione di SolidEngineering in Solid World Group approvato dai rispettivi organi amministrativi indata 26 ottobre 2022.Trattandosi di una Fusione per incorporazione di società interamente posseduta, la decisione è stata adottata per SolidWorld Group dal relativo Organo Amministrativo. I soci di SolidWorld Group che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale hanno diritto di richiedere che la decisione sia invece assunta da un’assemblea straordinaria della Società Incorporante.