Tokyo in frazionale ribasso. Misto il resto dell'Asia

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela tra le piazze asiatiche dopo la chiusura contrastata di Wall Street, la vigilia, sulla delusione per i conti delle Big Tech Usa, Alphabet e Microsoft, a cui si è aggiunta Meta (Facebook) che ha più che dimezzato gli utili trimestrali.Prende il via oggi il meeting di due giorni della Bank of Japan, che si concluderà domani con la decisione sui tassi. Oggi è anche il giorno della BCE che, secondo il consensus, procederà a un nuovo rialzo dei tassi dell’area euro di 75 punti base, nella sua lotta contro l’inflazione del blocco.L'indice giapponeseche continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Ottima la prestazione di(+1,69%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+1,52%).In moderato rialzo(+0,34%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,53%).Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,83%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,52%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,26%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 3,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).