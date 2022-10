TotalEnergies, utile di 9,9 miliardi di dollari in 3° trim. Nuova svalutazione in Russia

TotalEnergies

(Teleborsa) - La società energetica franceseha registrato undi 9,86 miliardi di dollari nel, più che raddoppiando i 4,77 miliardi di dollari dello stesso periodo nel 2021 e superando i 9,8 miliardi di dollari del secondo trimestre di quest'anno. La società ha anche annunciato unadi 3,1 miliardi di dollari correlata alla, che si aggiunge ai 7,6 miliardi di dollari di accantonamenti nei primi due trimestri dell'anno."In un contesto caratterizzato da un prezzo medio del Brent di 100 $/b e da un aumento dei prezzi del gas esacerbato dall'aggressione militare russa in Ucraina, TotalEnergies ha, per generare risultati in linea con i trimestri precedenti", ha commentato il"Il(integrated Gas, Renewables & Power) ha registrato un utile operativo netto rettificato record di 3,6 miliardi di dollari in questo trimestre, in aumento di 1,1 miliardi rispetto al secondo trimestre e un flusso di cassa di 2,7 miliardi, trainato da unrispetto al trimestre precedente e dal buon andamento dell'attività di trading", ha aggiunto.