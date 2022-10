Ucraina, nel mirino di Mosca i satelliti occidentali

(Teleborsa) - "anche commerciali, degli Stati Uniti e dei loro alleati potrebbero diventareAd aprire a- che chiamano in causa il possibile- sono state le parole divicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri. E' quanto riferisce l'agenzia russaIntanto, dopo le minacce, sono iniziate le grandi manovre dell’arsenaleI media russi hanno, infatti, pubblicato immagini del presidente Putin mentre osserva gli esercizi delle forze nucleari strategiche russe effettuate lo scorso 26 ottobre."Isono stati completamente completati, tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi", si legge in un comunicato del Cremlino. La Russia ha compiuto un'esercitazione che comprendeva "un attacco nucleare massiccio" delle sue forze strategiche in risposta ad un eventuale "attacco nucleare del nemico", ha dichiarato il ministro della Difesa,citato dall'agenzia Tass. Mentre anche la Nato testa le squadriglie con lealtissima tensione ai quali non si assisteva dalNel frattempo, la Cina tende la mano agli Usa. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che il suo paese è disposto a lavorare con Washington per trovare interessi e conseguire benefici per entrambe le amministrazioni.per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti", ha detto Xi in un messaggio letto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York, secondo il network statale Cctv.A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia,