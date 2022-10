Urso: "Non faremo scostamento di bilancio"

(Teleborsa) -non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali". Questa la risposta di Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia e Ministro per le Imprese e ilalla domanda se per sostenere le imprese il governo procederà ad uno scostamento di bilancio per trovare le risorse necessarie."Non si troverà mai - ha aggiunto - una mia dichiarazione contraria alle trivellazioni. Mai una mia dichiarazione contraria a una fonte energetica. Sia esso il nucleare,

L'energia è oggi il "tema emergenziale", dice ancora Urso, ribadendo l'intenzione del Governo di "regolare meglio un norma come quella degli extraprofitti"; "Sarà uno dei primi provvedimenti di questo governo"; "la faremo meglio, e con quelle risorse sarà possibile sostenere imprese e famiglie in questa fase di transizione, per sostenere il costo delle bollette", aggiunge ospite del Salone della Giustizia. Servirà per reperire risorse come misura "congiunturale in attesa che l'Europa realizzi misure più strutturali".