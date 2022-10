A due velocità Wall Street. Nasdaq soffre con tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata a due velocità per Wall Street, con il Dow Jones in buon rialzo dopo che l'economia statunitense è cresciuta a un ritmo più veloce del previsto nel terzo trimestre. Il Nasdaq, invece, ha sofferto a causa della debolezza del comparto tech su cui ha pesato il crollo di Meta, la holding di Facebook, dopo una previsione debole per il quarto trimestre e utili deludenti per il terzo trimestre. Il titolo ha toccato il livello più basso dal 2016 ed è stato oggetto di downgrade da parte degli analisti, che valutano negativamente l'aumento delle spese per avere successo nell'AI e nel MetaversoIl listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,61%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.807 punti.Pessimo il(-1,88%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,14%),(+0,75%) e(+0,68%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,12%),(-1,25%) e(-0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,79%),(+4,42%),(+3,46%) e(+3,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,80%),(+4,62%),(+3,38%) e(+3,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -24,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 18,10%.In perdita, che scende del 7,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,8 punti; preced. 58,6 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -5%; preced. -2%)14:45: PMI Chicago (preced. 45,7 punti)14:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti).