Borse in rosso deluse da trimestrali. A Milano tonica Eni grazie ai conti

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, deluse dalle trimestrali delle altre big tech americane, comeche si aggiungono a quelle diSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,9943. Perde terreno l', che scambia a 1.649,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,77%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,67%), che ha toccato 87,59 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +208 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,12%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,99%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,72%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,11%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,07%, continuando la seduta a 24.270 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,96%),(+1,29%) grazie ai conti dei 9 mesi e del terzo trimestre (+1,04%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,32%.In perdita, che scende del 2,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,25 punti percentuali.Tra i(+3,73%),(+3,36%),(+1,21%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,06%.Seduta negativa per, che scende del 3,89%.Sensibili perdite per, in calo del 3,68%.In apnea, che arretra del 2,83%.Tra lepiù importanti:07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,8%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,7%; preced. 5,6%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,6%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 1,5%).