Coronavirus in Italia, verso reintegro sanitari no vax

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dicon il tasso di positività alLe vittime sonocontro ledi ieri.Questi i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute che sarà l'ultimo dall'inizio della. In calo i ricoveri ordinari (-57 da ieri per un totale di 6.824) mentre sono in lieve crescita (+5 da ieri per un totale di 228) le personeC'è ancora unache è appena al di sopra della soglia epidemica. Diminuzione anche dell'occupazione degli ospedali da parte dei malati Covid e quindA dirlo è il direttore per la prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza nel video che accompagna il monitoraggio settimanale.Intanto, il neo ministro Schillaci ha annunciato un provvedimentoer il reintegro in servizio dei sanitari sospesi perché non vaccinati, prima che scada la sospensione. Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e” alla luce “della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali – si legge in una nota del dicastero –