Eventi e scadenze del 28 ottobre 2022

(Teleborsa) -Festival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroRome Art Week - La settima edizione di RAW - Rome Art Week, la settimana dell'arte contemporanea avrà un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk ed eventi per sviluppare e sostiene la conoscenza e la diffusione dell'arte a più livelliThe Eighth Public Investors Conference - La conferenza è organizzata in collaborazione da Banca d'Italia, Banca dei regolamenti Internazionali (BIS), Banca Mondiale e Bank of Canada e si svolgerà presso la sede centrale della Bank of Canada a OttawaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni localiTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame dei principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziari- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 30 Settembre 2022- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive