Governo, Meloni accelera sui sottosegretari. Lunedì il Consiglio dei ministri

(Teleborsa) - Il tentativo di chiudere prima del fine settimana non è andato in porto ma entro lunedì laè intenzionata achiudendo la partita dei sottosegretari e dei viceministri.Dopo giorni di trattative serrate, non ancora del tutto concluse, per comporre una squadra che accontenti tutti i partner della coalizione, serviranno ancora un paio di giorni. Poi,che dovrebbero giurare venerdì 4 novembre. Prevista per sabato una riunione preparatoria al Cdm nella quale, tra le altre cose, verranno messi a punto i decreti necessari a modificare la denominazione di alcuni ministeri.Sul fronte delle nomine iprevedono il 50% a Fratelli d'Italia, il resto diviso tra Fi e Lega con qualche promozione anche per i centristi rimasti a bocca asciutta nella partita dei ministri. Ieri sera la premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il, e ii suoi fedelissimi.Negli ambienti della maggioranza circolano i nomi dicome viceministro degli Esteri,alla Salute,al Viminale, oltre aForza Italia alla fine dovrebbe ottenere sei sottosegretari, incluso quello all'Editoria,, e due viceministri:alla Giustizia, dove un'altra poltrona è prevista per(FdI) eal Mise o, in alternativa,all'Interno, dove la lega spinge per. Va verso la definizione anche il Mef, con(FdI) viceministro e tre sottosegretari,(FI),(Noi moderati) e il leghistache prenderebbe il posto del collega di partito, per cui si profila un ruolo da viceministro, probabilmente al Mise. Quella casella, però, è appunto contesa da FI. Fra i sottosegretari alla Difesa dovrebbe trovare spazio l'azzurro. Ai Rapporti con il Parlamento avranno un sottosegretario a testa FI e Lega. Alle Infrastrutture sembra fatta per(Lega), che potrebbe essere affiancato da(FI). La Lega, scottata da non aver avuto il ministro dell'Agricoltura, vuole presidiare il dicastero con uno frae fra i sottosegretari dovrebbe esserci(FdI). Per l'Istruzione si parla di(Lega) e(FI), mentre l'ex leghistapuò ambire alla presidenza della commissione Industria del Senato.