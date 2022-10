In calo la Borsa di Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Meta

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna della debolezza perdove il Dow Jones in buon rialzo ha beneficiato per l'economia statunitense cresciuta a un ritmo più veloce del previsto, nel terzo trimestre, mentresu cui ha pesato il crollo di. Il titolo della, dopo una previsione debole per il quarto trimestre e utili deludenti per il terzo trimestre, ha toccato il livello più basso dal 2016 ed è stato oggetto di downgrade da parte degli analisti., l'indice giapponeseè in calo (-0,72%) dopo che laha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione e ridotto le previsioni sulla crescita. Come da attese, il comitato esecutivo guidato dal governatore Haruhiko Kuroda ha deciso di lasciare invariata la propria politica monetaria ultra-espansiva.Sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,33%.Depresso il mercato di(-2,8%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-0,71%).In frazionale progresso(+0,34%); in rosso(-0,98%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,19%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,12%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 3,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).