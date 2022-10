In rosso l'indice del settore alimentare italiano (-2,30%)

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita delIlha aperto a quota 101.408 con un ribasso del 2,30%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che viaggia a 477, dopo un inizio di seduta a 475.Tra i titoli del, rosso per, che sta segnando un calo del 2,46%.Tra ledi Piazza Affari, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,21%.