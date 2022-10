Mediobanca riunisce assemblea. Nagel: "M&A interessanti ma serve prudenza"

Mediobanca

Banca Generali

(Teleborsa) - Si è aperta in mattinata, che torna in presenza dopo l'esperienza virtuale della pandemia.e fra i soci con quote superiore al 3% si segnalano(al 19,77%),(al 5,61%),(al 4,16%) e(al 3,43%). Francesco Gaetano Caltagirone non ha partecipati di persona all'assemblea.In apertura dei lavori, ilha voluto, storici azionisti dell'istituto di Piazzetta Cuccia, ed ha chiesto unper ricordare i due imprenditori e Cavalieri del lavoro "profondamente legati a Mediobanca".ha affermato che il(ottobre-dicembre)ed ha sottolineato che "quando si entra in una fase recessiva, che nessuno sa quanto sarà ampia, è importante aver fatto i compiti a casa, quindi generare credito con attenzione e non aver preso un eccessivo di rischio".A proposito dinel wealth management, in particolare a proposito di, Nagel ha affermato, ma in questa fase complessa. "Abbiamo un piano di crescita organica molto interessante sul wealth management", ha detto il manager, ricordando però che le "grandi operazioni comportano rischi maggiori che possono portare a un impoverimento del capitale" e risulta difficile anche "trattenere le persone che collaborano quando si passa da una parte all'altra" dunque "sono operazioni interessanti sulla carta ma quando si entra nella fattibilità è diverso".Parlando del settore bancario, Nagel ha affermato che sconta la crisi e gli attivi a rischio. "Siamo in un girone, quello bancario, che è cadetto, è amaro dirlo e quando il regolatore e le autorità se ne renderanno conto e penseranno di aiutare anche normativamente le banche forse si avrà un andamento diverso borsistico".