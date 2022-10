Piaggio, primi 9 mesi record. Colaninno: crescita doppia cifra con Asia e Pacifico

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppoarchivia i primi nove mesi conpari a 1.626,9 milioni di euro, il dato più alto registrato nel periodo e in crescita del 23,3% rispetto ai 1.319,2 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021.Ilè stato pari a 428,9 milioni di euro, in aumento del 17,3%, rispetto ai 365,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. L’incidenza del margine lordo industriale sul fatturato netto è pari al 26,4% (27,7% al 30 settembre 2021).L' EBITDA si attesta a 236,7 milioni di euro, il, in progresso del 22,7% rispetto ai 192,9 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. L’EBITDA margin è pari al 14,5%, in linea col risultato al 30 settembre 2021.Il(EBIT) è stato pari a 134,9 milioni di euro, in crescita del 38,4% rispetto ai 97,4 al 30 settembre 2021. L’EBIT margin è pari al 8,3% (7,4% al 30 settembre 2021). Ildel periodo è stato pari a 114,3 milioni di euro, in aumento del 37,4% rispetto agli 83,2 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021.Il Gruppo Piaggio ha consuntivato undi 70,9 milioni di euro, il valore più alto mai raggiunto nel periodo, e in crescita del 37,4% rispetto ai 51,6 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021.(PFN) al 30 settembre 2022 risulta pari a 369,9 milioni di euro, in miglioramento di 10,4 milioni rispetto ai 380,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021, e di 2,9 milioni rispetto ai 372,7 milioni di euro al 30 settembre 2021., il Gruppo Piaggio ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con i risultati migliori di sempre, in crescita a doppia cifra, spinti in particolar modo dalle ottime performance dell’area APAC, che riceverà un ulteriore impulso dal nuovo stabilimento produttivo che inaugureremo il prossimo mese in Indonesia - ha commentato-., la gamma di scooter e moto più evoluta di sempre, dotata di innovativi sistemi di sicurezza, elettronica e motorizzazioni che combinano maggiori performance a un minore impatto ambientale., confermando gli investimenti previsti e rafforzando l’impegno sulle tematiche ESG", ha concluso il top manager."I primi nove mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un quadro macroeconomico complesso, essenzialmente legato all’evoluzione della pandemia da Covid 19 e alla guerra Russia-Ucraina. Quest’ultimo evento - sottolinea la società - ha creato tensioni geopolitiche internazionali, generando un incremento dei costi di trasporto, dei prezzi delle materie prime e un aumento esponenziale del costo dell’energia. Nonostante ciò, Piaggio,con un focus costante sulla gestione efficiente e flessibile della propria struttura economica e finanziaria, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG".