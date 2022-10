Scuola, botta e risposta Anief-Aran su valorizzazione Dsga

(Teleborsa) -torna a sostenere la tesi dellao Dsga, nel corso delle trattative per il, ottenendo una risposta negativa dal, che lamenta la necessità diImmediata la, presidente del giovane sindacato, il quale ricorda che "ile non a dicembre" e che "ie si riconoscono, in primo luogo, cioè con serie risorse aggiuntive, sennò rimangono nomi vuoti con tante responsabilità e pochi riconoscimenti"."Finitela con i riconoscimenti sulla carta, se aumentano le responsabilità perché i soldi sono sempre gli stessi?", denuncia il sindacalista in risposta alle lamentele.Solo due giorni fa la delegazione Anief, convocata all’Aran, aveva ribadito la necessità diper gli assistenti amministrativi, opponendosi anche alla "temporizzazione" che non riconosce gli anni svolti nel profilo professionale precedente.Nel frattempo, Anief rammenta che è sempre possibile ricorrere al giudice del lavoro per il recupero delle indennità funzioni superiori facenti funzione Dsga.