SIT, aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

SIT

SIT

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 29 aprile 2022 ed avviato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2022, tra il 24 e il 28 ottobre 2022,ad un prezzo medio unitario di 6,1320 euro per azione e per uncomplessivo pari aA seguito di tali acquisti la Società possiede, al 28 ottobre, un totale di 791.671 azioni proprie, pari al 3,1528% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, discesa moderata per, che chiude la giornata con una variazione percentuale negativa dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.